Pranzi e cene a domicilio, sbarca in Sardegna Uber eats

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Arriva anche in Sardegna Uber Eats, app per ordinare hamburger, pizza, pasta o torte (e altro) a casa: la prima città è Cagliari. Con la nuova apertura l'azienda di food delibera rafforza la propria presenza in Italia, con più di 30 città (per un totale di oltre 180 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 7 mila ristoranti.

Per i consumatori, sono stati recentemente introdotti il contactless con la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all'esterno senza il contatto diretto con il corriere. Il servizio pick up permette invece a tutti gli utenti dell'app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna.

Con il Cash Payment si può scegliere se pagare l'ordine tramite la carta di credito registrata sulla app o se pagare in contanti direttamente al corriere che lo consegna. (ANSA).