Maltempo: weekend con freddo, pioggia e grandine

"Un fine settimana pazzerello". Così, con una battuta, il meteorologo Alessandro Gallo chiarisce cosa accadrà alla Sardegna in quello che potrebbe essere l'ultimo weekend bianco prima del passaggio all'arancione. Si abbassano le temperature, le piogge si alterneranno a schiarite e si annunciano anche grandinate e neve oltre i 700 metri. "I modelli matematici in quota, a 5.500 metri, indicano una discesa dal nord Europa di aria fredda artica marittima sul Mediterraneo", spiega l'esperto di Meteo Network Sardegna - Discesa in parte limitata dal settore arco alpino che ha favorito la deviazione con forte vento di maestrale e impulsi di aria fresca di origine atlantica, questo nella prima parte della settimana".

"Per il fine settimana, dunque, il vortice nordico in quota tende ad assumere una circolazione ciclonica con richiamo di aria più mite nei bassi strati". Nei fatti, sabato 20 e domenica 21 marzo potrebbero regalare alla regione tempo instabile con piogge alternate a schiarite. "Nel weekend la circolazione ciclonica si farà sentire con precipitazioni a carattere di rovescio e locali temporali - conferma Gallo - con inaspettate grandinate in particolare sul settore orientale e Gallura, ciò non esclude episodi isolati sul resto della regione. Il tutto alternato a schiarite. E non mancherà la neve sul centro-nord dell'isola a quota 700/800 metri". Il maestrale sarà moderato e le temperature in diminuzione. "Le minime oscilleranno tra -1 e 6 gradi - riassume il meteorologo - mentre le massime tra 1 e 9 in particolare tra sabato e domenica. Il capriccio primaverile di questa settimana potrebbe cedere dal prossimo mercoledì con una ripresa dei valori termici più consoni alla primavera, ma è solo una tendenza da confermare".