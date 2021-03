Io Carlo, papà-mammo ai tempi del covid

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - A Cagliari è stato l'ultimo papà ammesso in sala parto al Santissima Trinità, ospedale Covid, prima del lockdown. Poi i divieti: niente visite, una boccata d'aria solo per portare giù il cane o la spazzatura. E tanto tempo, 24 ore al giorno, chiuso in casa. Con una missione tutta nuova: accompagnare - insieme alla mamma - la figlia Aurora nelle prime settimane di vita. Carlo Duó, psicologo cagliaritano, lo sa: ha provato sulla sua pelle che cosa significa paternità in tempi di pandemia.

E quella di oggi per lui è una festa speciale, la festa di chi si è dovuto reinventare un modo nuovo di essere papà. E ce l'ha fatta. Il suo messaggio su Facebook è dedicato alla sua bambina.

Data: 9 marzo, il giorno del via al lockdown. E il giorno della nascita: "Quando tutti stavamo per entrare in un buio sconosciuto, tu sei venuta alla luce. Quando tutti abbiamo disimparato a camminare, fermi nelle nostre case, tu hai cominciato a muovere i primi passi. Quando la memoria è diventata per tanti l'unica ragione perché la prospettiva stava svanendo, tu sei diventata in un attimo futuro e speranza. Buon primo anno, Aurora".

"Un'esperienza stupefacente - racconta Duò all'ANSA - nelle ore che hanno preceduto la nascita già in reparto maternità si vociferava di un possibile lockdown. E c'era davvero una atmosfera particolare. E in ospedale mi hanno subito chiamato "ultimo padre". Ultimo padre che ha potuto assistere alla nascita di suo figlio in sala parto".

L'esperienza: "Io non so cosa voglia dire essere padre in un mondo normale - spiega - io sono diventato padre nel mondo nuovo in cui viviamo tuttora. Non potendo contare sul supporto di amici e parenti, con la necessità anche di proteggere i nonni della bambina, abbiamo dovuto imparare a fare le cose, anche quelle più banali come il bagnetto, con i tutorial di YouTube".

Per due mesi 24 ore sempre accanto alla bambina. Quando di solito - nella vita pre Covid - almeno uno dei due genitori torna al lavoro. Poi smart working, estate. Insomma la pandemia ha regalato a mamma e papà la possibilità di stare accanto alla bambina: "Un privilegio - scherza Duò - che forse è toccato solo ai figli dei reali di Inghilterra". (ANSA).