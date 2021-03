Covid:ospedale Brotzu Cagliari, test per esterni a pagamento

Da lunedì 22 marzo all'ospedale San Michele dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari gli utenti esterni potranno effettuare i tamponi molecolari a pagamento. I test saranno eseguiti dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11. Il test potrà essere prenotato direttamente all'ufficio Cup - Ticket al costo di 63,01 euro. Il pagamento potrà essere fatto direttamente negli uffici ticket e verrà eseguito attraverso la modalità drive - through.

Nel caso in cui il test abbia carattere di urgenza e quindi ci sia la necessità di effettuarlo in orari diversi da quelli ufficiali, si potranno contattare i medici in Libera Professione Claudia Crociani (3402794031), Cristiana Marinelli (3393038483) e Giancarlo Angioni (3281338214). L'appuntamento verrà concordato direttamente con il professionista che darà anche le indicazioni sulle modalità di pagamento. In questo caso il test ha un costo di € 83. In entrambi i casi i referti saranno inviati via mail entro 24 ore.