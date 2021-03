Covid: contagi su in Sardegna, a rischio la zona bianca. Potrebbe passare all'arancione

Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Lo prevede l'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata e che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo.

Dalla bozza dell'Iss emerge che nella settimana dall'8 al 14 marzo l'Isola ha un Rt maggiore di 1 (1.08) e una classificazione del rischio complessivo che passa da basso e moderato; la Sardegna resta sotto la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti in una settimana (43), ma con una variazione del numero dei contagi in aumento del 32.5%. Sotto soglia la pressione negli ospedali (14% di posti letto Covid in terapia intensiva e 11% in aerea medica).

Intanto nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 134 nuovi contagi, tra i dati più alti dal cambio di colore, con un tasso di positività al 3% per effetto dell'incremento complessivo di 4.166 tamponi rispetto al dato precedente.

L'unità di crisi regionale registra anche due nuovi decessi (1.203 in tutto). Sono invece 176 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6), mentre sono 25 (-3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.666. I guariti sono complessivamente 28.724 (+78), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 42.979 casi positivi complessivamente accertati, 10.571 (+33) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.822 (+15) nel Sud Sardegna, 3.540 (+4) a Oristano, 8.473 (+37) a Nuoro, 13.573 (+45) a Sassari.