Volotea rilancia, dopo Cagliari base estiva a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 18 MAR - Volotea si basa a Olbia per l'estate. Dopo Cagliari - base tutto l'ano - Genova, Napoli, Palermo, Venezia e Verona, già sedi operative della compagnia aerea low cost che collega città di dimensioni medio-piccole e capitali europee, la scelta dell'aeroporto internazionale "Costa Smeralda" per la prossima stagione turistica rafforza il legame del vettore con la Sardegna, offrendo dal 4 giugno nuovi collegamenti con Catania e Cuneo e portando a 19 le destinazioni raggiungibili dalla Gallura.

Complessivamente l'offerta è più che raddoppiata rispetto al 2019 e prevede oltre 500mila posti in vendita. L'apertura della nuova base, particolarmente significativa in questo periodo d'incertezza, conferma l'impegno di Volotea a sostegno del settore turistico sardo e italiano. Oltre a Catania e Cuneo, la low-cost collega Olbia con 13 destinazioni domestiche - Ancona, Bari, Bologna, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona - e 4 internazionali: Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Strasburgo.

"Con questo investimento sosteniamo il tessuto economico locale e la ripartenza del turismo", dice Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. "I nostri voli saranno sicuri, i protocolli sanitari garantiranno viaggi salubri", garantisce. "Si potranno modificare i propri programmi fino a una settimana prima della partenza, senza costi per cambiare volo - aggiunge - con l'apertura della nuova base soddisferemo le esigenze di più passeggeri". Anche Geasar, la società che gestisce il "Costa Smeralda", è soddisfatta. "Questo segnale ci fa guardare al futuro con ottimismo, è una grande opportunità per l'aeroporto e il territorio", dichiara l'amministratore delegato Silvio Pippobello. "Con la base di Volotea potremo incrementare gradualmente e concretamente la connettività dell'aeroporto di Olbia - conclude - ed esplorare nuovi mercati". (ANSA).