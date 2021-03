Vaccini: operativo hub di Sassari, mille dosi al giorno

(ANSA) - SASSARI, 18 MAR - È entrato in operatività questa mattina, nell'area fieristica della Promocamera di Sassari, il nuovo hub vaccinale di Sassari, che permetterà di immunizzare oltre 1000 cittadini al giorno secondo l'ordine previsto dal piano regionale.

Oggi alle 9 si è iniziato dai pazienti già prenotati, chiamati dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Assl di Sassari. L'area di circa 4mila metri quadrati è dotata di 8 banchi per la registrazione dei pazienti, di cui 4 ad altezza ridotta per i pazienti disabili, 12 ambulatori per l'analisi anamnestica dei pazienti e la valutazione medica di idoneità al vaccino. Le 20 postazioni vaccinali saranno attivate progressivamente, con l'incremento degli utenti contattati.

Si parte dagli over 85. "Oggi è prevista l'immunizzazione di 600 pazienti, suddivisi tra mattino e pomeriggio, con vaccini Pfizer", spiega il commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi. "Ma la capacità nei prossimi giorni sarà di almeno 1000-1200 vaccini al giorno - assicura - per garantire agli abitanti del territorio la copertura vaccinale nel minor tempo possibile".

All'inaugurazione di oggi hanno partecipato anche l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il sindaco di Sassari, Nanni Campus. "In attesa dello sblocco per AstraZeneca, si proseguirà la campagna vaccinale con le dosi di Pfizer e di Moderna, per i quali sarà data precedenza ai fragili", riferiscono dall'entourage dell'assessore. "Chi era prenotato per AstraZeneca sarà ricontattato dall'Ats". (ANSA).