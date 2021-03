Ranzani, Butterfly un dramma attuale contro i femminicidi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - "Mettere in scena Madama Butterfly diventa una necessità, per riflettere su un dramma più che mai attuale e non abbassare la guardia". Così all'ANSA Stefano Ranzani, celebre ed affermato direttore milanese, protagonista il 20 e 21 marzo alle 21, sul podio del Teatro Lirico di Cagliari, del grande e attesissimo ritorno del melodramma, dopo un anno di assenza dovuto alla pandemia. A lui è affidata la direzione musicale del capolavoro di Giacomo Puccini, una rappresentazione ancora senza il pubblico in sala, a porte chiuse, ma trasmessa su Videolina e in streaming sui canali web del gruppo L'Unione Sarda.

"Era stata registrata quando ancora c'era incertezza sui tempi e le modalità di riapertura dei teatri che solo in Sardegna, unica zona bianca in Italia, dovrebbero riaprire al pubblico il 27 marzo - dice all'ANSA il sovrintendente Nicola Colabianchi - Il Teatro Lirico si sta preparando per riaccogliere finalmente il suo pubblico, attendiamo che si pronunci il presidente della Regione Christian Solinas". "Fra le tante opere - sottolinea il maestro Ranzani - Madama Madama Butterfly è fra le più rappresentativa dei giorni nostri. E' la tragedia del sopruso e della violenza sulle donne, del dolore di una ragazza 'usata' e abbandonata, trattata da bambolina di pezza. Siamo drammaticamente in tema - osserva - non passa giorno in cui le cronache non riportino casi di violenze, maltrattamenti, stalking, fino al barbaro e crudele femminicidio. Un fenomeno drammaticamente in crescita esponenziale e che, con il lockdown, si è accentuato: segno evidente che le violenze avvengono tra le mura domestiche, da parte di chi vuole esercitare il diritto a un possesso".

Fra i più amati e rappresentati melodrammi la tragedia giapponese sarà proposta nell'allestimento firmato da Keita Sari, illustre regista cinematografico e teatrale nipponico scomparso nel 2018 che ha accompagnato tutte le recite dell'opera alla Scala dal 1985 fino al 2007, e a Cagliari ripresa da Daniela Zedda. (ANSA).