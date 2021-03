Pasqua: precetto regionale interforze celebrato a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - Precetto pasquale interforze nella basilica di Quartu San'Elena. Monsignor Santo Marciano, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, accompagnato dai cappellani militari di tutta la Sardegna ha celebrato la tradizionale Santa Messa di Pasqua. Alla funzione religiosa hanno partecipato il comandante del Comando militare Esercito Sardegna, il generale di divisione Francesco Olla, le autorità civili e militari dell'Isola, una rappresentanza delle quattro Forze Armate e di tutti i Corpi Armati dello Stato di stanza a Cagliari e nei centri vicini, nonché le Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Nel corso dell'omelia l'arcivescovo Marciano ha voluto ringraziare tutte le forze armate e le forze dell'ordine per il lavoro svolto durante questa pandemia. Particolarmente toccanti, nel corso della celebrazione, la preghiera per la Patria e il ricordo di chi è morto a causa del coronavirus e in servizio.

Il coro interforze ha accompagnato i momenti più importanti della celebrazione è stato particolarmente apprezzato dall'arcivescovo per il ricorso a canti in "limba" a testimonianza della profonda spiritualità del popolo sardo.

