ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna bianca ma casi e ricoveri su

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - La Sardegna "bianca" si blinda con un'ordinanza del governatore Christian Solinas per la quale i proprietari di seconde case non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. Un provvedimento che incrementa anche i controlli agli ingressi e che di fatto supera quello adottato e poi revocato dal sindaco di Sant'Antioco, che aveva anticipato le scelte della Regione imponendo la quarantena sugli arrivi nelle seconde case anche per chi era in possesso di tampone negativo. Ma l'Isola - con i nuovi 121 casi Covid di oggi (ieri erano 92), un tasso di positività che sale dallo 0,7% al 3% e +7 ricoveri in ospedale - , corre sul filo del rasoio della fascia bianca. Intanto la Fondazione Gimbe ha rilevato che nella settimana dal 10 al 16 marzo in Sardegna risulta in leggero peggioramento l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100mila abitanti" e si registra un aumento dei nuovi casi con una variazione del 32,2%.

E la Sardegna arranca sul fronte dei vaccini, nonostate l'apertura di oggi dell'hub di Sassari, dopo quelli di Cagliari e Nuoro. Il nuovo centro permetterà di immunizzare oltre 1000 cittadini al giorno secondo l'ordine previsto dal piano regionale, partendo dagli over 85. Ma a fronte dell'ultimo posto in classifica per inoculazioni, Solinas è pronto a "a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare da subito tutti i sardi purché le procedure di acquisto siano seguite dal commissario: se ce li mandano siamo in grado di somministrarli a tutti prima dell'estate".

In 19 comuni del cagliaritano, invece, prosegue lo screening di massa "Sardi e Sicuri, setsta tappa dell'iniziativa della Regione: 32 le postazioni operative sabato 20 e domenica 21. Attualmente sono 123 su 377 i Comuni sardi nei quali è stata effettuato il monitoraggio della diffusione del Covid attraverso i tamponi rapidi. (ANSA).