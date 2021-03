Al via piano di pulizia degli alvei fluviali nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 18 MAR - La Multiss ha avviato il piano per la pulizia dei corsi d'acqua e degli attraversamenti stradali nel Sassarese. L'operazione rientra fra i servizi di manutenzione gestiti dalla multiutility per conto della Provincia di Sassari, guidata dall'amministratore straordinario Pietro Fois.

Tra le competenze della Multiss c'è anche la cura delle strade extracittadine e degli alvei fluviali del Nord Sardegna, sottoposti da alcuni giorni a interventi per liberarli da detriti e vegetazione nei punti in cui i corsi d'acqua intersecano le strade provinciali, prevenendo così esondazioni e danni conseguenti.

Gli attraversamenti individuati come critici sono 13 e si trovano tra Nurra, Romangia e Anglona.

Quanto agli attraversamenti si asporteranno erbacce morte o poco radicate, si decespuglieranno arbusti, canne e ramaglie, si sfalceranno erbe infestanti e si rimuoveranno rifiuti solidi.

Intanto si procede con l'analisi conoscitiva e la quantificazione di vegetazione e sedimenti su sei tratti di corsi d'acqua individuati nel Goceano e tra Ozieri e Mores.

Prosegue anche lo studio a scala di bacino del Rio D'Ottava, dove dovranno essere indentificati gli interventi necessari a garantire la funzionalità idraulica.

"L'accumulo di sedimenti, rifiuti e materiale vegetale crea una barriera che riduce la sezione utile al deflusso dell'acqua", spiega il dirigente del settore Ambiente, Antonio Zara. "Gli attraversamenti hanno caratteristiche molto simili, caratterizzati sulle sponde e nell'alveo da arbusti, canne, detriti ed erbacee - aggiunge - la vegetazione cresciuta in maniera incontrollata è un pericolo su cui si deve intervenire tempestivamente". (ANSA).