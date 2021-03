Vaccini: Assl Sassari, somministrate agli over 80 5mila dosi

L'Assl di Sassari tocca quota 5mila prime dosi somministrate nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Covid-19 degli over 80.

Le operazioni procedono in due modalità differenti: a Sassari, Alghero e Ozieri sono stati istituiti dei punti di vaccinazione, nei centri più lontani si privilegia la vaccinazione sul posto col supporto di amministrazioni comunali e dei medici di base.

Sinora la campagna ha fatto tappa a Bulzi, Erula, Codrongianos, Viddalba, Sennori, Valledoria, Castelsardo, Martis, Laerru, Tissi, Santa Maria Coghinas, Ossi, Mores, Ittireddu, Ardara, Chiaramonti e Pattada.

Oggi è partita a Sorso, domani via a Nulvi, Bultei e Anela, venerdì a Perfugas, lunedì a Bonorva, Porto Torres e Bono, martedì a Esporlatu, Burgos, Bottida, Mara, Semestene e Stinitino, mercoledì a Nughedu San Nicolò e Tula, giovedì a Romana, Nule e Benetutti, venerdì a Illorai. La settimana successiva si proseguirà con Giave, Tergu e Sedini il lunedì, Padria e Osilo martedì, Pozzomaggiore mercoledì, Monteleone Roccadoria e Ploaghe giovedì e Florinas sabato, a Villanova Monteleone il 6 aprile, Cheremule e Torralba il 7, Borutta l'8, Cargeghe e Muros il 10, Bonnannaro, Thiesi e Usini il 12, Banari il 13, Cossoine il 14, Ittiri il 15, Olmedo il 19, Putifigari il 20, Siligo il 21, Uri il 22 e Bessude il 23. Gli ultimi possono anticipare la vaccinazione negli hub di Sassari, Alghero e Ozieri, per i cui utenti si prevede di completare la vaccinazione il 31 marzo.

Il calendario tiene conto della lontananza dai punti vaccinali principali e della popolosità dei Comuni, ma può variare in base alle forniture dei vaccini e all'andamento epidemiologico.