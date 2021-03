Vaccini: allarme pensionati,Sardegna troppo lenta su over 80

Campagna vaccinale a rilento sugli over 80 in Sardegna, sono 90mila quelli in attesa della somministrazione. Lo denunciano i segretari generali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil Marco Grecu, Adalberto Farina e Maria Giuseppa Speziga, che stamattina, dopo un sit-in davanti al Consiglio regionale, sono stati ricevuti dai capigruppo e dal presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais. "Gli ultraottantenni vaccinati sono appena 18mila su un totale di circa 115mila. E' necessario accelerare i tempi magari perfezionando l'accordo con i medici di base", hanno dichiarato i rappresentanti dei pensionati.

La delegazione ha chiesto anche la massima attenzione del Consiglio "sull'isolamento degli ospiti delle Rsa e sulle visite specialistiche ambulatoriali che stentano a decollare". Il presidente ha assicurato l'impegno e la compattezza dell'intera Assemblea su questi problemi: "Stiamo lavorando tutti uniti con l'assessorato alla Sanità perché la campagna vaccinale proceda il più speditamente possibile non solo per gli ultraottantenni ma anche per le persone più fragili che devono essere vaccinate al più presto". Sull'impossibilità per i parenti di andare a visitare i parenti nelle Rsa, Pais ha concordato con i sindacati che "l'umanizzazione delle cure deve essere una priorità. I pazienti devono essere curati al meglio ma deve essere creato intorno a loro anche l'ambiente familiare, nel pieno rispetto però delle regole sulla sicurezza".