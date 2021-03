Sestu, ai carabinieri palazzina confiscata ai 'narcos'

Era stata confiscata nel 2016 ad una banda di trafficanti di droga, e oggi un'intera palazzina a Sestu, con alloggi per tre famiglie, è stata consegnata dal prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, ai Carabinieri nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato anche il comandante provinciale dell'Arma, Cesario Totaro, la sindaca di Sestu, Paola Secci e - in collegamento da Roma - l'ex prefetto Bruno Corda, diventato direttore dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati.

"Si restituisce così un bene alla collettività dalla criminalità organizzata - ha sottolineato il prefetto Tomao - una giornata molto importante perché si ribadisce in questo modo il principio che alla fine i beni sottratti alla criminalità tornano allo Stato". Sottoscritto nell'aula consiliare di Sestu il protocollo di consegna della palazzina, c'è poi stata la consegna delle chiavi. "Siamo molto felici - ha commentato la sindaca Paola Secci - è un giorno molto importante perché questo edificio andrà ad implementare la nuova caserma dei carabinieri che stiamo costruendo e che consentirà dopo anni il ritorno di una vera stazione nella nostra cittadina".