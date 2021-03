Sanità: Aou Sassari, pronte due sale di Emodinamica

(ANSA) - SASSARI, 17 MAR - Con l'accreditamento temporaneo per 10 mesi della Regione, emanato lunedì con determina dell'Assessorato della Sanità, le due nuove sale di emodinamica, già collaudate, potranno entrare in funzione a Sassari. Un passo importante verso il completamento della struttura al primo piano, nell'ala nord, del Santissima Annunziata.

La Cardiologia clinica e interventistica, infatti, rappresenta uno dei fiori all'occhiello dell'Aou di Sassari e della sanità regionale, e l'emodinamica costituisce un servizio fondamentale per il nord Sardegna.

La presenza di due angiografi di ultima generazione poi, considerati macchinari salvavita, consentiranno una migliore risposta per il trattamento dell'infarto acuto. "Si tratta di un vero e proprio potenziamento di una struttura strategica della nostra azienda - afferma il commissario Antonio Spano -, un servizio fondamentale per i reparti internistici e chirurgici.

Ha quindi un ruolo cruciale per il funzionamento della sanità regionale. Siamo convinti - conclude - che con questa nuova dotazione, la sanità sassarese sarà in grado di rispondere ancora più compiutamente alle esigenze di assistenza e cura della popolazione. Un passo in più nell'ambito del piano più generale di miglioramento, adeguamento e di innovazione tecnologica che sta riguardando la nostra Azienda".

"La Cardiologia sassarese è la più grande del Nord Sardegna e in considerazione delle patologie tempo dipendenti - afferma il neo direttore della struttura Gavino Casu - rappresenta qualcosa di vitale per la rete dell'emergenza cardiovascolare dell'Isola".

Basta pensare agli interventi che realizza. Si parla, all'anno, di oltre 2000 coronarografie e più di 1000 angioplastiche, senza citare gli impianti percutanei delle valvole cardiache e i pacemaker.

Le opere di adeguamento edile, impiantistico e di completamento dei locali principali e accessori hanno un costo di circa 1 milione e 150mila euro. (ANSA).