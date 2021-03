Reddito cittadinanza per 38mila famiglie sarde a inizio 2021

In Sardegna il reddito e la pensione di cittadinanza arrivano a 37.822 nuclei familiari, con 75.064 persone coinvolte ed un importo medio mensile di 531 euro. Sono i dati, aggiornati al mese scorso, forniti dalla direzione regionale dell'Inps. Il numero più elevato si registra nella provincia di Cagliari con 4.361 nuclei familiari per un totale di 28.705 persone coinvolte. Al secondo posto Sassari con 2.838 famiglie e 17.765 persone coinvolte. Ultima l'Ogliastra. Tra gennaio e febbraio del 2021, invece, è stato revocato il beneficio a 686 nuclei che non ne avevano diritto, con la conseguente sospensione e l'avvio dell'azione di recupero del pregresso.