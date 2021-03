Ex Keller: Sial Cobas, pronti a nuove azioni di protesta

(ANSA) - VILLACIDRO, 17 MAR - Il coordinamento Keller della Sial Cobas ha incontrato in assemblea i lavoratori dell'ex stabilimento di Villacidro per fare il punto della situazione dopo due mesi dall'ultimo incontro.

Il coordinatore regionale del Sial Cobas, Gianluigi Marchionni, ha evidenziato che "rispetto alle richieste di incontro fatte in Assessorato per sapere gli sviluppi della proposta di ricollocazione dei lavoratori nei cantieri Verdi comunali, non ha avuto ancora riscontro e si attendono ancora gli sviluppi della presunta trattativa con la compagine iraniana che ad oggi dopo due anni ancora non si sta concretizzando pur con l'auspicio di tutti che questo possa avvenire. Allo stesso tempo il sial Cobas ha avviato delle interlocuzioni per sostenere le proprie posizioni in merito alla richiesta fatta alla Regione Sardegna e in particolare all'assessorato al lavoro".

I lavoratori, una cinquantina, hanno condiviso la linea proposta dall'organizzazione sindacale e hanno allo stesso tempo chiesto di mettere in piedi tutte le iniziative necessarie a sostegno.

Nei prossimi giorni verrà inviata l'ennesima richiesta d'incontro alla Regione. (ANSA).