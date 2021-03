Covid: congressi fermi, sos a Regione "possiamo ripartire"

Era il settore che avrebbe dovuto aiutare la Sardegna a portare visitatori anche in autunno ed in primavera. Ma da quando è scoppiata la pandemia non si fanno quasi più congressi, fiere ed eventi. E i risultati sono stati portati oggi all'attenzione degli assessori del Bilancio, Turismo e Lavoro, rispettivamente Giuseppe Fasolino, Gianni Chessa e Alessandra Zedda, da FederCongressi: attività ridotta dell'80% e gran parte dei tremila addetti in cassa integrazione. Per un comparto da 150 milioni di euro all'anno.

"Abbiamo chiesto - spiega all'ANSA Clara Pili di Federcongressi e di Coordinamento3 donne di Sardegna (il personale femminile della congressistica si aggira intorno al 70%) - una data sicura di ripartenza. Perché è un settore che ha bisogno di certezze per la programmazione. L'incontro con gli assessori è stato molto positivo perché ha aperto diversi possibili scenari legati comunque all'approvazione del bilancio". La Sardegna è stata per anni meta privilegiata per i convegni medici. "E proprio in questo settore - continua Pili - è evidente come i pericoli siano veramente ridotti al minimo visto che stiamo parlando di partecipanti tutti vaccinati.

Ma i congressi garantiscono da sempre la massima tracciabilità dei partecipanti. Ci sono le condizioni per ripartire al più presto". E magari di togliere centinaia di addetti dalla cassa integrazione: "Noi vogliamo ripartire - spiega Pili - con il nostro personale già formato. È chiaro però che a causa della situazione e dello stop di tanti mesi sono necessari degli incentivi perché stiamo ripartendo da zero e le prime fatturazioni ci saranno dopo la ripresa della attività".