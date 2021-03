Anas: restyling di altri 7 chilometri sulla 131 a Siligo

Proseguono i lavori di riqualificazione da parte dell'Anas delle pavimentazioni delle carreggiate della Statale 131, nel tratto che si trova in territorio comunale di Siligo, in provincia di Sassari. Gli interventi, che stanno interessando circa 7 chilometri della Carlo Felice, stanno producendo restringimenti e deviazioni di traffico nelle corsie libere dal cantiere. La conclusione è prevista per fine aprile. I lavori fanno parte di un piano da 30 milioni di euro per la manutenzione delle pavimentazioni del tratto nord della principale arteria viaria sarda. Il restyling, che va avanti da ormai quattro anni, mira ad innalzare gli standard di sicurezza della Statale 131 attraverso il risanamento profondo della pavimentazione, della posa dell'asfalto drenante e della realizzazione della nuova segnaletica orizzontale ad alta riflettenza.