Sardegna bianca:Deiana(Anci) contro spostamenti seconde case

"La Regione Sardegna ha deciso di assecondare l'iniziativa del Governo Draghi di consentire gli spostamenti dalle zone rosse all'unica zona bianca. Proviamo a immaginare quale decisione avrebbe preso il Governo, a parti invertite, se l'unica Zona Bianca fosse stata, che so?, la Lombardia o se l'unica Zona Rossa fosse stata, che so?, la Sardegna o il Molise". E' caustico il commento del presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, sulla possibilità di spostarsi nelle seconde case in Sardegna, che sta suscitando preoccupazione nell'Isola per un eventuale "assalto" a Pasqua. "Non penso che chi viene in Sardegna sia un "untore - osserva ancora Deiana in un post su Fb - ma l'esperienza ci insegna che il virus si sposta con le persone e che l'aumento della pressione antropica e delle occasioni di incontro la trasmissibilità del virus aumenta anche in considerazione della presenza di varianti, dal punto di vista della contagiosità, particolarmente aggressive.

Mi auguro che i test in ingresso siano fatti in maniera puntuale, che salti la previsione di farli dopo 48 ore dall'ingresso in Sardegna e che si organizzi un sistema di controllo efficace e puntuale - osserva ricordando i tamponi obbligatori per chi sbarca nell'Isola - Fra qualche settimana vedremo se saremo stati bravi o meno. Nel frattempo: uso della mascherina, distaziamento interpersonale e lavaggio assiduo delle mani". Infine una speranza "che la campagna vaccinale non subisca una seria battuta d'arresto con la sospensione del vaccino Astrazeneca". La Sardegna infatti arranca con la campagna vaccinale ed è sempre ultima tra le regioni italiane per somministrazione con 140.032 inoculazioni su 220.750 dosi consegnate, cioè il 63,4%.