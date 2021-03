Sanità: Oliena senza medici di base, appello alla Regione

Circa 1500 cittadini di Oliena da gennaio sono senza medico di base. Un professionista in pensione non è stato sostituito e un altro andrà in pensione nei prossimi mesi, così migliaia di pazienti si ritroveranno senza assistenza medica. Lo scrive il sindaco di Oliena Sebastiano Congiu, in una lettera indirizzata alla Regione Sardegna, ai consiglieri regionali e ai parlamentari, dopo numerose missive che "non hanno mai avuto risposte".

"Mi permetto di scrivere l'ennesima lettera che, salvo gradita smentita, sono certo che non avrà alcun riscontro da parte vostra - scrive Congiu - Nonostante sia stato redatto un documento condiviso dall'intero consiglio comunale di Oliena, che vi è stato trasmesso, ancora non sappiamo che risposta avranno gli oltre 1500 olianesi che dal 31 gennaio 2021 si sono ritrovati senza medico di famiglia, in seguito al pensionamento del precedente. Ricordo che il 31 di maggio, anche un altro dottore andrà in quiescenza lavorativa, per cui altre 1500 persone si ritroveranno nella stessa situazione. Ricordo anche che dal marzo 2020 un professionsita è venuto a mancare, ed è stato parzialmente sostituito da una dottoressa che ha occupato la sede vacante del 2016. Non si hanno notizie di bandi per ricoprire le sedi vacanti del 2019 e del 2020 ed è ormai noto che a Oliena si renderanno vacanti 2 posti relativi al 2021. L'auspicio è che ci si attivi subito a pubblicare i bandi anche per la copertura di queste sedi".

Tuttavia in attesa dei tempi necessari per le procedure concorsuali, l'amministrazione comunale ha chiesto "l'istituzione di una guardia medica H24 che possa dare assistenza a tutti coloro che ne hanno necessità. Abbiamo ricevuto diverse chiamate da parte di medici che sarebbero disponibili a prestare servizio a Oliena - ha proseguito Congiu - ma devono apettare il normale iter procedurale, che in un momento di emergenza sanitaria come questo è inspiegabile. Bisogna agire in modo da snellire il processo e risolvere la situazione in modo immediato".