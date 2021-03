Prosa musica e poesia, su il sipario a Sanluri con Abaco

Si alza il sipario sulla Stagione "Rosa dei Venti" al Teatro di Sanluri. "Il 2020 è stato l' anno della Tramontana, durissimo per i teatranti di tutto il mondo. Abbiamo deciso di chiudere il ciclo delle stagioni dedicate ai venti con la "Rosa dei Venti" sperando che sia un buon vento a guidarci verso il nuovo ritorno al teatro, alla normalità", spiega la direttrice artistica di Abaco Teatro Rosalba Piras. Nove titoli in cartellone dal 27 marzo - Giornata Mondiale del Teatro - al 30 maggio, tra commedie, pagine di storia, variazioni in blues e canzoni d'autore, dopo un prologo virtuale il 21 marzo con la presentazione del programma e l'inaugurazione della mostra "Still Life" di Valentino Villa.

A una decina di giorni della data indicata dal Mibact per la attesissima riapertura dei teatri in Italia, l'entusiasmo è racchiuso nelle parole di Rosalba Piras: "Sarà bellissimo rivedere il nostro pubblico in sala, in sicurezza, pur con i posti contingentati, per ristabilire il contatto diretto tra palco e platea". Si entra nel vivo il 27 marzo alle 19.30 con le "Sfumature di Rosso" di Abaco e L@b Sanluri, omaggio alle donne nel segno della poesia. Si prosegue con "Gramsci Antonio: presente!" di Rossana Copez, con Fausto Siddi e Marta Proietti Orzella, rievocazione della figura e il pensiero del grande politico e intellettuale (28 marzo).

E ancora: s'intitola "Figlio dell'Uomo" lo spettacolo de La Maschera ispirato a "La buona novella" di Fabrizio De André (11 aprile). Ironia in scena con "Just Forever" del Teatro Tragodia, con drammaturgia e regia di Virginia Garau, per un affresco della società dagli anni '40 a oggi (18 aprile) e "Fashion Victims", dall'omonimo pamphlet di Giovanni Follesa e Fabrizio Demaria, con Giuseppe Ligios diretto da Sonia Borsato (25 aprile). Black Music tra Funk e Latin Jazz con il concerto di The Rocies, l'ensemble della cantante cubana Anabel Rodriguez Roche (9 maggio), poi la scoppiettante "Fuga dall'Asinara" della Cooperativa Teatro Sassari (16 maggio) nello stile del vaudeville. Giovanni Carroni interpreta invece "Bachisio Spanu.

Epopea di un contadino sardo alla Grande Guerra", da "Un anno sull'Altipiano" di Lussu, nel libero adattamento di Marco Parodi, che firma anche la regia, con inserti da "Roccu u stortu" di Suriano (23 maggio). Il 30 maggio, per il divertimento di grandi e piccini, finale con le avventure di "Cappuzzetto Rozzo" di Abaco Teatro, inedita versione 'ecologica' della celebre fiaba.