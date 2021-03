Covid: un gioco a premi per imparare i comportamenti sicuri

Riduzione del rischio di contagio da Covid 19 per le imprese, i lavoratori e i consumatori attraverso un progetto di prevenzione di Confcommercio Sardegna finanziato e realizzato con la collaborazione la Direzione regionale dell'Inail. Attraverso un gioco, che coinvolge, informa e forma imprese, lavoratori e consumatori, viene definita una modalità nuova per aiutare a conoscere, applicare e rispettare le regole e suggerire come colmare eventuali lacune.

"COVID 19 Vinciamo insieme" è un gioco a premi in forma di quiz digitale sulle regole da seguire in materia Covid e sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire la malattia ed evitare i contagi. L'impresa risponde ad una batteria di domande sui protocolli di prevenzione, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Concluso il test propone dei premi in forma di sconti e omaggi ai lavoratori e ai consumatori che giocheranno, mentre l'impresa vince un check up sulla sicurezza in azienda, la promozione gratuita dell'attività, la possibilità di acquisire nuovi clienti e sostenere i consumi locali.

"Il rispetto dei protocolli e la loro concreta applicazione nei diversi settori produttivi, partendo anche dalle linee guida pubblicate dall'Inail, costituiscono la base propedeutica su cui poter sviluppare l'intero impianto della sicurezza aziendale contro il rischio di infezione da nuovo coronavirus, al fine di poter operare e lavorare in serenità - osserva Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail Sardegna - La responsabilità però non è solo dell'impresa. La prevenzione del rischio di contagio dal virus in ambienti commerciali, infatti, non può prescindere da un adeguato grado di conoscenza delle misure di prevenzione da parte non solo dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori e dei consumatori, che accedono a tali ambienti".

"Tutti noi abbiamo la responsabilità di rispettare le regole per prevenire il diffondersi del virus e per tutelare il lavoro e l'economia isolana. Dobbiamo prestare la massima attenzione e continuare a rispettare le regole, a maggior ragione oggi che siamo in zona bianca - dice Nando Faedda, presidente Confcommercio Sardegna - Le imprese sono luoghi sicuri se chi le gestisce, chi vi lavora e chi le frequenta, rispettano le regole".