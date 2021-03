Covid: morti e contagi in Rsa di Torralba, 2 indagati

Due persone sono indagate per le morti di due persone e per i contagi da covid 19 avvenuti nella prima ondata della pandemia, nella casa di riposo per anziani "Casa Bonaria", di Torralba (Sassari).

La Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari ha notificato oggi agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini al legale rappresentante della Bonaria srl e a un'altra persona che esercitava i poteri giuridici del datore di lavoro.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nas di Sassari, con la collaborazione dello Spresal e il coordinamento del procuratore, Gianni Caria, hanno ravvisato i reati di omicidio colposo plurimo, epidemia colposa e violazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori.