Agenas: pressione su intensive Sardegna al 13%, sotto soglia

Resta bassa la pressione dei pazienti Covid negli ospedali della Sardegna. Il monitoraggio realizzato giornalmente da Agenas evidenzia leggere variazioni rispetto alla settimana scorsa. Per quanto riguarda i posti letto occupati da positivi nei reparti non intensivi, l'Isola registra l'11%, mentre sale dal 12% al 13% la percentuale di posti letto nelle intensive. Si tratta di numeri ben al di sotto delle soglie critiche stabilite dal governo, rispettivamente del 40 e 30%, che vengono superate in alcune regioni d'Italia. Complessivamente in Sardegna i pazienti Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere sono circa 200.