Abbanoa: presidio sindacati, "basta teatrino e spartizioni"

Presidio dei sindacati in via Logudoro a Cagliari in concomitanza con la nuova assemblea dei soci Abbanoa, convocata per discutere la revoca dell'incarico al presidente del Cda e la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. I rappresentanti dei lavoratori del gestore unico per la risorsa idrica si sono presentati davanti a Teatro Doglio, sede dell'incontro, con bandiere Cgil, Cisl e Uil. E hanno subito chiesto che una delegazione possa partecipare ai lavori. Nel mirino la fase di stallo legata al prossimo rimpasto o assetto del cda. "Questo triste teatrino politico - spiegano in un volantino - improntato solo alla spartizione degli incarichi di sottogoverno sta evidenziando come questa maggioranza non è in grado di rivolgersi ai sardi per gestire uno dei periodi di crisi peggiore di crisi peggiore dal dopoguerra".

Poi i sindacati entrano nel merito: "Nell'ultimo anno Abbanoa ha speso solamente un quinto dei soldi previsti per i nuovi investimenti - si legge in un comunicato - da oltre un anno non aggiorna il database sul monitoraggio della rete, l'organico continua a svuotarsi e si rattoppano come si crede i buchi lasciati dai lavoratori che vanno in quiescenza".

Sindacati in allarme: attendono gli esiti dell'assemblea di oggi per eventuali nuove azioni di lotta.