Vaccini: due hub a Olbia, in ospedale ed ex concessionaria

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Aprono due hub vaccinali a OLbia, uno all'ospedale Giovanni Paolo II (dal 16 al 20 marzo) e uno nell'ex salone Audi sulla sopraelevata della strada statale 125 Orientale Sarda (dal 23 al 24 marzo). Lo ha annunciato il sindaco della città della Gallura, Settimo Nizzi, spiegando che gli ultraottantenni residenti saranno vaccinati con il vaccino Pfizer-BioNTech in base al calendario e all'organizzazione studiati dal Servizio igiene pubblica della Asl in collaborazione con l'amministrazione comunale.

I pazienti sono stati convocati in ordine alfabetico e al momento della somministrazione del vaccino sarà fatto firmare loro un modulo di consenso informato in cui sono indicati rischi e benefici del vaccino. "In accordo con la dott.ssa Giuseppina Meloni, responsabile del servizio igiene pubblica della Asl, siamo pronti a procedere con la vaccinazione dei nostri concittadini ultraottantenni. Entro la fine della settimana prossima saranno tutti vaccinati, un grande passo avanti per proteggere i nostri anziani. Si proseguirà subito dopo con l'immunizzazione delle altre fasce della popolazione", ha spiegato il sindaco. (ANSA).