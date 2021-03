Tentata rapina con pistola, vittima mette in fuga malviventi

Le hanno puntato contro una pistola, ordinandole di consegnare la borsa, ma lei ha iniziato a urlare e un vicino di casa ha messo in fuga i rapinatori. Due giovani di 32 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Bengasi a Quartucciu, nell'hinterland cagliaritano. La vittima stava facendo rientro a casa quando è stata avvicinata da due giovani in sella a uno scooter. Avevano il volto coperto da casco e passamontagna, uno impugnava una pistola (poi risultata essere un'arma giocattolo priva di tappo rosso).

L'hanno minacciata per farsi consegnare denaro e borsa, ma la donna ha reagito. In suo aiuto è subito arrivato un vicino di casa. A quel punto i malviventi si sono sono allontanati. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. Lo scooter con in sella i banditi è stato intercettato in pochi minuti. Uno dei malviventi ha tentato una fuga a piedi per le campagne ma è stato bloccato. Adesso i due si trovano in carcere a Uta.