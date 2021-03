Premio al gelato al limone con olio evo di Accademia Alghero

Il gelato all'olio extravergine di Accademia Olearia è tra i vincitori del premio Olio Geniale 2021. Al concorso internazionale indetto dal Frantoio Celletti, l'azienda algherese di Giuseppe Fois e dei suoi due figli Alessandro e Antonello, ha conquistato la giuria con un dessert di gelato al limone, realizzato con l'aggiunta del Bosana, un fruttato intenso di oliva verde con sentori erbacei e vegetali dove spiccano il cardo e il carciofo. Per ottenerlo, le olive vengono raccolte esclusivamente verdi e vengono lavorate a freddo contemporaneamente alla raccolta.

Grazie all'idea e alla qualità dell'olio, Accademia Olearia si è posizionata tra i primi in un panel di oli provenienti da tutto il mondo. "Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo - sottolinea Antonello Fois, responsabile commerciale dell'azienda - continuiamo a lavorare nel processo di crescita avviato da tempo, con lo stesso impegno di sempre e la stessa passione e amore per la tradizione che la nostra famiglia impiega da quattro generazioni, per la valorizzazione della natura di Alghero e della sua produzione agroalimentare".

Il concorso Olio Geniale è stato indetto nel 2000 per valorizzare e promuovere l'olio giornaliero utilizzato dalle famiglie, ribattezzato Olio Geniale, corrispondente a precisi requisiti di qualità e prezzo. I produttori partecipanti presentano il proprio olio all'interno di una ricetta speciale, pensata per valorizzarlo. L'olio geniale è un alimento dalla qualità accertata, prezzo sostenibile, eleganza sensoriale, legato alla flessibilità nell'uso in cucina e a un forte legame con la salute, argomento molto caro al concorso che sposa ogni anno una campagna di prevenzione oncologica legata alla corretta alimentazione a base di olio di olive.