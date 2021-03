Nuovo calo contagi in Sardegna, 74 casi e 0,4% tasso positività

Nuovamente in calo il dato dei nuovi contagi in Sardegna, che registra un tasso di positività pari allo 0,4% per effetto di 20.488 tamponi fatti con lo screening di massa "Sardi e Sicur"i che prosegue nel prossimo fine settimana a Quartu Sant'Elena, terza città dell'Isola. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, 74 nuovi casi.

Si registrano due nuovi decessi (1.197 in tutto). Sono invece 176 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5), mentre restano 27 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.632. I guariti sono complessivamente 28.336 (+117), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 42.553 casi positivi complessivamente accertati, 10.434 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.770 (+13) nel Sud Sardegna, 3.522 (+2) a Oristano, 8.375 (+7) a Nuoro, 13.452 (+10) a Sassari.