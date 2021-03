Maltempo: verso calo temperature, neve e maestrale a 60km/h

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - "Sulla Sardegna la prima parte della settimana sarà caratterizzata da una marcata instabilità con addensamenti nuvolosi compatti e locali rovesci di pioggia deboli. Il tutto alternato ad ampie schiarite. Ma con il rischio di un importante peggioramento nel fine settimana". Per l'arrivo del bel tempo bisognerà dunque attendere, come chiarisce l'esperto Alessandro Gallo, meteorologo di Meteo Network Sardegna, che in queste ore ha analizzato gli effetti sull'Isola del campo anticiclonico presente sull'Atlantico che si sta allungando ai margini del Canale della Manica.

"La dinamica è favorevole per la rapida discesa dalla Penisola scandinava di aria fredda artica sul Mediterraneo - annuncia - un vortice freddo che, nella tendenza indicata dai modelli matematici, si esporrà a forti impulsi atlantici centrando lo stesso vortice, nel fine settimana, proprio sulla Sardegna". Da qui la marcata instabilità alternata alle schiarite. "Il rischio di un importante peggioramento - prosegue Gallo - è previsto per il fine settimana quando, se confermato, il vasto vortice potrebbe interessare la nostra Isola con forti precipitazioni anche temporalesche e cumulati importanti che potrebbero raggiungere, sempre secondo i modelli, anche i 50/60 mm nelle dodici ore tra sabato e domenica".

Ovviamente si tratta di probabilità legate allo studio dei modelli e non previsioni vere e proprie che si possono fare solo entro un massimo di tre giorni. "Sono comunque probabili deboli nevicate sui rilievi centrali - spiega l'esperto - e una ventilazione da moderata a forte, in particolare sul settore occidentale con locali burrasche e mareggiate. Potremmo così avere un nuovo rinforzo del maestrale a fine settimana". Nei prossimi giorni le temperature saranno in diminuzione con minime comprese tra i 2 e 9 gradi e massime tra 10 e 12. "Ma la tendenza - conclude Gallo - sarà di una ulteriore seppur minima diminuzione di entrambe i valori". (ANSA).