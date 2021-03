Covid: variante inglese a Sarroch, pronto screening di massa

(ANSA) - SARROCH, 15 MAR - Sarroch osservata speciale dopo diversi casi di variante inglese scovata con le analisi di lavboratorio dall'Aou di Cagliari, 12 quelli rilevati venerdì scorso. Un fatto che "desta preoccupazione perché pare avere un indice di contagio superiore alla media" - spiega il sindaco Salvatore MAttana su Facebook - Per questo motivo l'Ares, Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria, in collaborazione con il Comune, sta organizzando uno screening della popolazione, che era già comunque programmato, per avere un quadro generale della situazione che consenta di intervenire per contenere e prevenire una ulteriore diffusione del virus a tutela del salute pubblica ed evitare provvedimenti più restrittivi". C'è già una data che però deve essere confermata: mercoledì 17 marzo.

Nel frattempo, arrivano anche buone notizie "Vi informo che tutti i tamponi antigeni effettuati in occasione dello screening che si è svolto nella giornata di venerdì 12 marzo con il progetto Ad Adiuvandum hanno dato esito negativo e ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato" scrive ancora il primo cittadino. (ANSA).