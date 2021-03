Calcio: Cragno in campo per allenamenti dopo scontro con Cr7

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Saranno necessari forse alcuni punti di sutura per ricucire la ferita sul viso di Cragno dopo lo scontro con Ronaldo ieri durante Cagliari-Juventus. Ma il portiere è comunque in buone condizioni: si è allenato regolarmente questo pomeriggio alla ripresa del lavoro agli ordini di Semplici in vista della gara con lo Spezia. Per lui lavoro di scarico come per tutti i compagni che hanno giocato la sfida con i bianconeri. Situazione da monitorare ma Cragno potrebbe essere in campo sabato nella importante sfida salvezza con i liguri di Italiano. (ANSA).