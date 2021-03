Attentati Sardegna: minacce sui muri contro sindaco Nuorese

Una scritta minacciosa è comparsa nella notte a Siniscola (Nuoro) in un edificio storico dell'amministrazione comunale, all'indirizzo del sindaco Gian Luigi Farris. "Spara al sindaco" recita la scritta vergata con lo spray nell'edificio Tancale al centro del paese recentemente ristrutturato dal Comune. Ad accorgersi dell'intimidazione al primo cittadino alcuni passanti che lo hanno contattato al telefono. A quel punto Farris ha sporto denuncia al commissariato di Polizia del paese che ha già avviato le indagini.

Per Farris si tratta dell'ennesima intimidazione: nel 2017 una finto pacco bomba era stato posizionato davanti al suo bar, due mesi dopo gli era stata recapitata una busta con delle cartucce e con una lettera di offese e minacce. Lettere minacciose che hanno accompagnato tutta la sua legislatura, che quest'anno volge al termine. Sempre a Siniscola, lo scorso 2 marzo, un'attentato dinamitardo in centro storico, ha divelto il portone di ingresso della palazzina dove vivono due cugini, entrambi avvocati.

"NON HO PAURA E POTREI RICANDIDARMI" - Una legislatura costellata da intimidazioni ma Gian Luigi Farris, sindaco di Siniscola, il centro del Nuorese che quest'anno andrà ad elezioni, potrebbe comunue decidere di ripresentarsi per il secondo mandato. Nonostante le nuove scritte apparse stamattina sul muro di un edificio comunale e che tornano a prendere di mira il primo cittadino, eletto cinque anni fa alla guida del paese con una lista civica.

"Non ho ancora deciso se ricandidarmi o meno, ma queste persone che non vengono mai allo scoperto, sappiano che io non ho paura e che farò quello che devo fare indipendentemente dai loro gesti - ha detto all'ANSA Farris - Ho sempre camminato a testa alta e continuerò a farlo nel rispetto della legalità. Prenderò le mie decisione sulla mia eventuale ricandidatura in serenità consultandomi con mia moglie, i miei figli e il gruppo politico che mi ha sempre sostenuto, non certo con questi signori che colpiscono nascondendosi nell'anonimato".