AstraZeneca: Ats ferma vaccino in tutta la Sardegna

Stop al vaccino AstraZeneca in tutte le strutture e gli hub della Sardegna. Dopo l'annuncio della Assl di Oristano il commissario straordinario Ares-Ats, Massimo Temussi, conferma all'ANSA la sospensione delle somministrazioni per il personale delle scuole e delle forze dell'ordine. Lo stop precauzionale è temporaneo in attesa in attesa dei pronunciamenti dell'Ema che potrebbero arrivare già giovedì. Nel frattempo tutte le Assl e le Aziende ospedeliero-universitarie impegnate nella somministrazione stanno invitando chi ha già la prenotazione per domani a non presentersi nelle sedi ma restando a disposizione dei cittadini già inoculati con AstraZeneca per un eventuale consulto.

PRIMO STOP A ORISTANO - Dopo lo stop dell'Aifa per il vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale e in attesa del pronunciamento dell'Ema,la Assl di Oristano ha sospeso, per domani, martedì 16 marzo, e mercoledì 17 marzo, le vaccinazioni del personale delle scuole e quello appartenente alle forze dell'ordine. Questi ultimi non dovranno quindi presentarsi all'appuntamento concordato. Prosegue invece regolarmente la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80 in provincia di Oristano, così come quella nelle strutture residenziali per anziani, per i quali era già stata programmata la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech. Gli ultraottantenni (nati fino al 1941) residenti nei Comuni sotto indicati potranno regolarmente recarsi nei Punti di vaccinazione mobile allestiti in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali, nei giorni e nelle sedi a Riola Sardo, Nurachi, Baratili, S.Lussurgiu, Paulilatino, Terralba, Narbolia e Masullas. Complessivamente negli otto comuni saranno somministrate circa 2000 dosi di vaccino.