ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna mantiene numeri da zona bianca

(di Roberta Celot) (ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Nuovamente in calo il dato dei nuovi contagi in Sardegna, che registra un tasso di positività pari allo 0,4% per effetto di 20.488 tamponi fatti con lo screening di massa "Sardi e Sicuri" e mantiene numeri da zona bianca. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, 74 nuovi casi. Si registrano due nuovi decessi mentre c'è un lieve aumenti (+5) deipazienti ricoverati nei reparti non intensivi (176 in tutto) , mentre restano 27 quelli in terapia intensiva. Nel frattempo ad aprile sbarcheranno nell'Isola le prime dosi di vaccino Johnson&Johnson: dovrebbe essere assicurata la percentuale del 2,7% finora considerata a valere sullo stoccaggio nazionale. Per questo, se per il secondo trimestre dagli Stati Uniti è previsto l'invio di circa 4 o 5 milioni di fiale all'Italia, all'Isola dovrebbero toccarne 100mila circa. Previste sino a giugno anche 400mila dosi di Pfizer, 125mila di Moderna e 143mila di AstraZeneca, per le quali però oggi è stata bloccata dall'Aifa la somministrazione in via precauzionale.

E se la vaccinazione arranca con la Sardegna ancora ultima con 137.003 inoculazioni su 202.030 dosi a disposizione: il 67,8% contro una media nazionale dell'85,1%, nell'Isola scoppia la polemica perchè l'Isola, unica regione in fascia bianca, potrebbe subire l'"assalto" nelle seconde case. Un trasferimento autorizzato dal Governo nell'imminenza del periodo pasquale e al quale si guarda con preoccupazione. Tre appelli e proposte c'è chi invoca un'ordinanza per bloccare gli spostamenti dalle zone rosse, chi spinge per aumentare i test rapidi obbligatori d'ingresso nell'Isola incrementando postazioni e personale e chi auspica controlli già in partenza con passeggeri in possesso di tampone negativo o certificato di avvenuta vaccinazione.

L'equilibrio è precario. E il cambio di colore dietro l'angolo.

Al momento il governatore Christian Solinas non ha preso nessuna decisione in merito e la maggioranza di centrodestra non si pronuncia, in attesa che a farlo sia lo stesso presidente. Il centrosinistra incalza Solinas e il sindaco di Arzachena lancia un appello perchè "la rete dei controlli sia infallibile, in questo momento delicato". (ANSA).