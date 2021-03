Incidente mortale a Quartu: vittima era su strisce pedonali

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - Stava attraversando sulle strisce pedonali, Vincenzo Ceravolo, 48 anni, l'uomo originario di Roma ma residente a Quartu sant'Elena, travolto e ucciso da un'auto ieri sera in via Leonardo Da Vinci all'altezza del Margine Rosso.

Lo conferma un video recuperato dai carabinieri dall'impianto di sorveglianza di un esercizio della zona. Nelle immagini si vede chiaramente il 48enne attraversare la strada. Una Fiat Panda, diretta verso Villasimius, si ferma per farla passare, dal lato opposto arriva un'Alfa 147 condotta da un 28enne di Sinnai diretta a Quartu che, forse a causa della scarsa illuminazione, non lo vede e lo travolge.

A causa del violento impatto, il 48enne viene scaraventato a diversi metri di distanza e muore sul colpo.

Scontata per il conducente l'inscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale. (ANSA).