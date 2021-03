Incidente mortale a Olbia: Bardanzellu ancora irreperibile

(ANSA) - OLBIA, 14 MAR - A poco meno di 24 ore dall'incidente stradale di cui è considerato il responsabile e in seguito al quale hanno perso la vita due persone, l'agente immobiliare olbiese Gigi Bardanzellu , 59 anni, molto noto in Gallura anche per via dei suoi precedenti giudiziari, è ancora irreperibile.

L'uomo, secondo la ricostruzione fatta da vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, ieri poco dopo le 15.30 ha azzardato un sorpasso alla guida del suo monovolume, finendo per scontrarsi frontalmente con la Fiat Panda su cui viaggiavano Antonello De Rosas, 61 anni, e Mario Marrosu, 48 anni, che sono morti sul colpo.

Dopo l'impatto mortale, Bardanzellu si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente, lungo il tratto della statale 125 orientale Sarda in uscita da Olbia, facendo perdere le sue tracce.

Identificato attraverso i dati della sua vettura e altri elementi raccolti subito dopo l'intervento, le forze dell'ordine - la cui attività è coordinata dalla Procura di Tempio Pausania - lo ricercano con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. (ANSA).