Violenza donne: inaugurata panchina rossa a Carbonia

Una panchina rossa in piazza per ricordare tutti gli episodi di violenza di cui sono vittime le donne.

Anche a seguito degli ultimi episodi avvenuti a Carbonia nelle scorse settimane con due donne vittime di violenza sessuale, l'associazione di volontariato "Senso Comune", con il patrocinio del Comune di Carbonia, ha deciso di intitolare una panchina dipinta di rosso in piazza Rinascita, a tutte le donne vittime di violenze.

La cerimonia di intitolazione è avvenuta questa mattina. Erano presenti la sindaca Paola Massidda, l'assessora delle Politiche sociali, Loredana La Barbera, il personale del Comando Stazione Carabinieri di Carbonia e la rappresentanza del centro anti-violenza del Comune di Carbonia.