Travolto da un'auto mentre attraversa, un morto a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Incidente mortale questa sera in via Leonardo Da Vinci a Quartu, nella zona del Margine Rosso.

Un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto. La dinamica non è ancora chiara sul posto per i rilievi stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Quartu. Da quanto si apprende, il pedone è stato investito mentre attraversava e a causa del violento impatto è finito sull'asfalto.

Sul posto insieme ai militari dell'Arma sono intervenuti i medici del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare. (ANSA).