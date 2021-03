"No alla spazzatura nucleare", protesta a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Sit-in questo pomeriggio a Cagliari contro la spazzatura che arriva da lontano. Da quella dell'inquinamento dei siti industriali o della ricerca dell'oro, al pericolo deposito scorie nucleari.

Bandiere, interventi e una mini rappresentazione teatrale con un corvo che impersona gli speculatori. Tutto nella manifestazione che si è svolta davanti al Consiglio regionale e al porto promossa da Bardiania. Tra i promotori dell'iniziativa l'indipendentista Bustianu Cumpostu.

"In Sardegna - spiegano i promotori del sit-in - si scontrano due interessi, contrastanti e incompatibili. Da una parte c'è chi vuole che la Sardegna sia quel paradiso che Fabrizio De Andrè chiedeva al buon Dio e dall'altra chi la vuole come un bidone nel quale buttare le peggiori scorie che le sue scellerate scelte produttive, speculative e di vita sconsiderata hanno prodotto".

Pronti alla lotta : "Abbiamo e avete il dovere di fermarli - questo il grido di battaglia - non possiamo permettere che la nostra terra venga sacrificata sull'altare degli speculatori e di chi si arricchisce consumando il bene più importante che i sardi posseggono, la loro terra, la terra di sardi, dei nuraghi, dei giganti, delle spiagge, del sole, del vento, della gente e di tutte le potenzialità di prosperità che essa può dare, se liberata da servitù, impedimenti e speculatori". (ANSA).