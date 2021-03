Juventus: infortunati Ramsey e Buffon, saltano Cagliari

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Aaron Ramsey non partirà per la Sardegna: il centrocampista, infatti, non è stato convocato a causa di una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero, ma rischia di saltare anche la partita contro il Benevento, l'ultima prima della sosta. Assente anche Buffon a causa di una lombalgia, al tecnico Pirlo mancheranno gli infortunati Demiral e Dybala oltre a Bentancur, ancora positivo al Covid. (ANSA).