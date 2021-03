Juve: Pirlo "è stata una bella botta, ora serve orgoglio"

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Ci stiamo riprendendo, è stata una bella botta: ieri allenati tutti insieme, la strada per Cagliari è ben in testa ai ragazzi. I sardi hanno cambiato allenatore e ottenuto risultati, sarà una gara importante dopo l'eliminazione. Ci servirà orgoglio e spirito di squadra": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, tra l'eliminazione dalla Champions e il prossimo impegno in Sardegna contro i rossoblu. (ANSA).