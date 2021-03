Droga: 6 chili di marijuana trovati in campagna Lotzorai

(ANSA) - NUORO, 13 MAR - Sei chili di marijuana e 300 grammi di hashish sono stati ritrovati in località Sa Piana, nel campagne di Lotzorai, dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, che unitamente allo squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, rastrellavano la zona alla ricerca di esplosivi e sostanze stupefacenti.

La droga era occultata in numerosi bidoni tra la fitta vegetazione. I militari proseguono gli accertamenti per risalire all'identità delle persone coinvolte. (ANSA).