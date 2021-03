Distretto velico,parco e passeggiata in nuova Marina piccola

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Marina Piccola polo della vela anche internazionale. Ma senza perdere contatto con i tanti frequentatori che da decenni passeggiano soprattutto d'estate tra moli e banchine. È il piano di rilancio del porticciolo porta d'ingresso del Poetto di Cagliari.

Il progetto è stato presentato nella sala consiliare del Comune di via Roma alla presenza, tra gli altri, del sindaco Paolo Truzzu. "Ora occorrerà una variante urbanistica - ha detto - vogliamo riavvicinare la città al mare. Da parte di un progetto più ampio che riguarda tutto il lungomare. Contiamo di realizzare un distretto velico moderno e accogliente anche per accogliere i nostri amici di Luna Rossa".

Prevista la sistemazione del parcheggio. Tra le idee anche c'è anche quella di realizzare una pergola gigante nella piazza Arcipelaghi come benvenuto per l'accesso al Lungomare Poetto.

Prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile e per runner che consente di connettere direttamente gli spazi del lungomare con il "Parco Sella del diavolo".

L'idea è quella di realizzare una vera e propria piazza sul mare con spazi per gli sport acquatici, ma anche con aree ristoro per le passeggiate serali. Anche l'anfiteatro sarà valorizzato e attrezzato con sistemi di copertura temporanea. E ci sarà spazio per un centro velico "diffuso" con libreria specializzata sugli sport acquatici e un centro museale sulla conoscenza del mare.

Per il restyling è previsto lo smontaggio dei fabbricati precari in viale Marina Piccola e delle pavimentazioni e superfici di piano non compatibili col nuovo assetto. Per la realizzazione del Distretto velico "Città della vela" si prevede una procedura di concorso d'idee.

Prevista anche la realizzazione di uno spazio per eventi e attrezzature per il parco, uno dei nodi fondamentali del progetto urbanistico e paesaggistico di riqualificazione di Marina piccola. L'area in uso all'Esercito sarà oggetto- si legge nel progetto- di accordo di programma per la dismissione e riconversione d'uso a fini di fruizione paesistico-ambientale, sportiva e turistica. La parte ovest sarà destinato a Parco Sportivo, mentre la parte est a Parco naturale. (ANSA).