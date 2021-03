Basket: casi covid a Sassari, rinviata gara con Trento

(ANSA) - SASSARI, 13 MAR - La partita di basket tra Sassari e Trento, in programma domani, salta causa Covid. La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato che "a seguito del riscontro di positività nel gruppo squadra di Sassari, l'Ats ha prescritto un periodo di quarantena di 10 giorni a partire da oggi. La gara con l'Aquila Basket Trento, programmata per le 18 al PalaSerradimigni, è stata rinviata a data da destinarsi". La società sassarese non ha reso noto quanti e quali giocatori siano risultati positivi al virus. (ANSA).