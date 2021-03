Basket: Dinamo ospita Trento per riscatto dopo tre sconfitte

(ANSA) - SASSARI, 12 MAR - La Dinamo Banco di Sardegna ricarica le pile dopo la bruciante sconfitta subita all'ultimo secondo in Champions sul campo del Cez Nymburk e prepara la sfida di Lega A, domenica alle 18, al PalaSerradimigni contro Trento. Una gara che i biancoblu dovranno affrontare ancora a ranghi ridotti per le assenze degli infortunati Treier e Bendzius.

Come ha spiegato l'assistant coach, Edoardo Casalone, sarà molto difficile rivedere le due ali sul parquet domenica. "Onestamente oggi non sappiamo se riusciremo a inserire un giocatore tra Treier e Bendzius. Kaspar è ancora abbastanza indietro mentre Eimantas sta lavorando ma non sappiamo se domenica potrà andare in campo domenica", ha precisato il vice di Pozzecco. "I ragazzi che andranno in campo saranno comunque prontissimi a disputare la partita: abbiamo bisogno di tornare a vincere perché è qualcosa che ci aiuta ad affrontare la settimana, siamo molto determinati a produrre una partita di alto livello e portare a casa i due punti".

Una vittoria farebbe ripartire la Dinamo anche in campionato, dopo l'inatteso stop della scorsa settimana a Varese: "Trento è una squadra che ha dimostrato che, controllando il ritmo e imponendo la propria difesa, è riuscita a controllare la partita con un avversario come Milano e vincerla. Dovremo sicuramente migliorare ciò che mettiamo in campo dal punto di vista difensivo, perché dalla partita di andata ci ricordiamo bene i loro giocatori, molto improntati sul gioco atletico uno contro uno, cosa che ci mette in difficoltà, dovremo essere bravi a chiudere l'area - conclude Casalone - e non permetterli le scorribande a tutto campo, impedendogli le penetrazioni uno contro uno". (ANSA).