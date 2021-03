AstraZeneca: sequestri Nas in Sardegna, 3.700 dosi inoculate

I carabinieri del Nas di Cagliari stanno facendo ritirare in tutta la Sardegna le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato dall'Aifa. Ieri sera si sono presentati all'ospedale Binaghi di Cagliari, centro per lo smistamento delle dosi, per notificare il provvedimento. Una volta raccolte tutte le dosi confluiranno all'ospedale Binaghi e saranno sequestrate come accaduto da altre parti d'Italia. In circolazione nell'Isola ci sono ancora circa mille dosi di AstraZeneca del lotto ABV2856, già tutte bloccate. Mentre, da quanto si apprende, ne sono state inoculate circa 3.700, senza che, al momento, ci siano state gravi reazioni avverse.





ES POLIZIA, CARENZE DI COMUNICAZIONI A VACCINATI - "Inaccettabile la superficialità con cui alcune aziende sanitarie locali hanno omesso di rilasciare immediatamente ai poliziotti che sottoponevano a vaccinazione una attestazione da cui risultassero analiticamente tutte le informazioni indispensabili, tra cui, innanzitutto, non solo il tipo di medicinale somministrato, ma anche il lotto di provenienza". Così Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia, in merito al lotto di AtsraZeneca ritirato dai Nas in tutta Italia. "Abbiamo già chiesto ai Questori di Napoli e Nuoro - prosegue - di attivarsi presso le autorità sanitarie competenti affinché in tempi brevissimi ogni poliziotto possa avere notizie chiare ed ufficiale sul lotto di vaccino utilizzato per vaccinarlo ed al Dipartimento di pubblica sicurezza una ulteriore intensificazione della già puntuale vigilanza attiva in atto sul personale interessato". "Solo la vaccinazione a tappeto ci può salvare, per cui aspettiamo dalle Istituzioni provvedimenti di immediata chiarezza, insieme alla garanzia dei diritti dei poliziotti, come quello alle informazioni dovute ed alla prosecuzione dell'attività vaccinale in corso - conclude - fino a quando non emergessero eventuali evidenze scientifiche che inducessero le autorità competenti a mutare l'indirizzo si qui giustamente adottato".