Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Giornata positiva per Young Azzurra che oggi ha ottenuto cinque secondi posti e un terzo, scalando la classifica overall e piazzandosi in seconda posizione, davanti al Team Agiplast di Hong Kong e dietro gli olandesi di Dutch Sail. A dispetto delle previsioni, oggi il mare di Gaeta ha offerto condizioni ideali per le imbarcazioni foiling Persico 69F, con un vento da ovest fra i 10 e i 15 nodi. Dopo la difficile giornata di ieri, oggi Azzurra ha reagito al meglio e anche nei momenti in cui si trovava in fondo alla flotta è riuscito sempre a recuperare. Nella prima prova ha chiuso al secondo posto senza difficoltà, nella seconda invece Young Azzurra ha girato per ultima la prima boa del percorso di regata, ma è riuscita con una layline perfetta a recuperare cinque posizioni, prendendo margine sul resto della flotta. Un danno alla drizza della randa ha stoppato il suo recupero impedendole di completare la regata: in seguito alla richiesta di redress le verrà assegnato il terzo posto in questa prova.

Partenza perfetta nella terza prova di giornata, sul traguardo Young Azzurra ha vinto il confronto con il team Agiplast e si è classificata al secondo posto. Performance costanti per il team dello Yacht club Costa Smeralda che, anche nelle restanti prove - quarta, quinta e sesta - ha chiuso sempre in seconda posizione. In seguito all'assegnazione del punteggio elettronico e dei punti di fair-play, attualmente Young Azzurra si trova in seconda posizione nella classifica generale provvisoria, dietro il Team Dutch Sail al primo posto e davanti al terzo classificato Team Agiplast, con un distacco di 5,5 punti. Domani ultima giornata della Youth Foiling Gold Cup in cui si potranno completare altre sei prove e all'ultima regata ci sarà punteggio doppio. (ANSA).