Vaccini: Sardegna, altri 4 hub operativi entro otto giorni

La Regione Sardegna è al lavoro per attivare i quattro hub per la vaccinazione che si aggiungeranno a quello già operativo della Fiera di Cagliari. I nuovi punti sono stati individuati presso il Palasport a Oristano, la palestra del Ciusa a Nuoro, la Fiera Promocamera a Sassari e la ex sede dell'Audi a Olbia. Lo conferma all'ANSA il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi. "Stiamo lottando per aprirli entro otto giorni", annuncia. Gli hub in funzione dovrebbero garantire un notevole balzo in avanti per quanto riguarda il numero di somministrazioni totali alla popolazione sarda. Intanto, l'assessore della Sanità Mario Nieddu prenderà parte alle 14 alla Stato-Regioni dove sarà illustrato il nuovo piano vaccinale nazionale.